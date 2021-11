È stata cancellata la cena dopo la Prima della Scala

Per il momento la situazione covid a Milano e in Lombardia sembra essere sotto controllo (anche se i ricoveri nei reparti stanno aumentando giorno dopo giorno). Palazzo Marino per cercare di tenere alta la guardia ha deciso di annullare il concerto di Capodanno e sta pensando di contingentare gli ingressi in Galleria. Ma non solo: "Oggi abbiamo avuto un cda della Scala e a margine abbiamo deciso che la classica cena post Scala che avevamo deciso di fare non la faremo - ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del libro di Enrico Passaro ‘Non facciamo cerimonie!’ -. Tutte azioni che denotano il fatto che vogliamo essere prudenti".

La linea del sindaco e della giunta sembra essere quella del prevenire è meglio che curare "Ovviamente io non ho elementi tecnici per giudicare, ma dalle voci che ci arrivano dalla Regione, la situazione non è preoccupante ma richiede attenzione, è per questo che io sto cercando di prevenire".

Rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se sia d’accordo con la proposta di concedere il Green pass solo ai vaccinati Sala ha detto: "Ritengo che l’obbligatorietà del vaccino è una teorizzazione, ma difficile da applicare, invece la possibilità di irrigidire le regole rispetto alle presenze, agli ingressi nei luoghi, alle disponibilità dei green pass, è una cosa che mi trova d’accordo".

Nel pomeriggio di lunedì 22 novembre, inoltre, si è un svolto un incontro tra Salvini e i governatori di Lombardia e Veneto (Attilio Fontana e Luca Zaia). Tra le altre cose - riferiscono fonti della Lega - hanno parlato della situazione covid e di come evitare ulteriori chiusure e paure, lavorando a soluzioni di buonsenso. Non solo, durante l'incontro hanno affrontato anche temi come autonomia regionale, Olimpiadi, un piano di opere pubbliche e di ripresa economica.