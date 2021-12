I no green pass tornano in piazza a Milano, attesi partecipanti da tutta Europa (c'è anche Puzzer)

Ospiti da nove Paesi diversi, Italia compresa. Nomi noti della battaglia italiana al green pass accompagnati da medici, parlamentari, attivisti, avvocati e addirittura un ex presidente della corte di cassazione. E la speranza di replicare quanto già successo con lo "sbarco" di Robert Kennedy Jr, avvocato ambientalista e ormai guru dei novax, nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy assassinato nel 1963, che aveva attirato migliaia di partecipanti.

I no green pass di Milano tornano alla carica e scendono nuovamente in piazza. L'appuntamento - preavvisato in Questura da una donna e un uomo che già avevano "annunciato" l'appuntamento di due settimane fa - è sotto l'Arco della Pace per le ore 15. La firma è dell'associazione La Genesi, che si auto definisce come "una delle forze trainanti del dissenso" e che parla di "un evento internazionale che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti di vari Paesi non solo europei: medici, avvocati, giornalisti, politici e attivisti impegnati in una comune lotta contro le politiche liberticide e la tirannia che i nostri governi, ormai ridotti a regimi, infliggono ai popoli dell'intero pianeta".

"Ora, più che mai, riteniamo di fondamentale importanza dare voce ad una coalizione imminente tra i popoli esposti e perseguitati da questa autocrazia oppressiva, prepotente e malsana, avvertendo altresì l'impellenza di coordinare gli sforzi di tutti, a difesa delle comuni libertà individuali e fondamentali acquisite dall'individuo fino ad oggi", proseguono dal gruppo nel volantino che annuncia la manifestazione.

"Ed è in questo contesto che gli ospiti, ognuno sotto la propria bandiera, si confronteranno in piazza a Milano per illustrare ai loro colleghi la realtà dei singoli Paesi, nell'intento di individuare dei ponti di comunicazione tra le nazioni e di arginare, in una lotta comune, la deriva dittatoriale che si abbatte su noi tutti, affinché questa non debba mai più ripetersi nella storia dell'umanità in un'ottica di salvaguardia della vita delle future generazioni", si legge ancora nel "manifesto".

Sul palco, per l'Italia, ci saranno "il dottor Francesco Maria Fioretti, già presidente della prima sezione della corte di Cassazione", la parlamentare Sara Cunial - la stessa che si era barricata negli uffici di regione Lazio insieme al consigliere Davide Barillari - e il portuale Stefano Puzzer, tra i protagonisti della protesta dei portuali di Trieste. Annunciata la presenza, tra gli altri, anche di "Babek Oshidori, criminologo e magistrato dell'Alta Corte" austriaca, Martine Wonner, "parlamentare" francese, del medico svedese Mikael Nordfors, del collega greco Nikos Vakolidis, dei blogger finlandesi Puhakka Santeri e Krista Kontunen.

Stando a quanto riferito dagli organizzatori in via Fatebenefratelli, sono attesi circa cinquecento partecipanti, ma fare calcoli certi è abbastanza complicato. Così come complicato è sapere se i no green pass "irriducibili" si presenteranno comunque in centro - tra piazza Duomo e piazza Fontana - per il 21esimo sabato consecutivo. La sensazione è che il fallimento dello scorso weekend - quando oltre 200 attivisti sono stati bloccati e identificati ancora prima che potessero muoversi - possa aver fiaccato l'ala più dura del movimento.