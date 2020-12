"Nelle Rsa lombarde violati i diritti umani": la denuncia di Amnesty

Nelle Rsa lombarde durante la prima ondata dell'epidemia di covid è avvenuta una "violazione dei diritti umani in cinque campi". A denunciarlo è Amnesty Italia che sul tema ha pubblicato un rapporto intitolato 'Abbandonati', evidenziando le violazioni nelle strutture per anziani di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

I cinque ambiti in cui, secondo l'ong, le residenze sociosanitarie e socioassistenziali hanno commesso violazioni sono "diritto alla vita, alla salute, alla non discriminazione, al non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e al rispetto della vita privata".

"Nel cuore della prima ondata l'Italia, e altri grandi Paesi, hanno fatto scelte che ci sembrano profondamente sbagliate da un punto di vista etico, guardando alla vita solo in termini economici - dichiara nel presentare la ricerca, Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia -. Ci dev'essere una riflessione profonda - ha aggiunto - che plasmi le politiche del Governo in materia di sanità".

La scorsa primavera, per via dei numerosi decessi avvenuti nelle Rsa lombarde a causa dell'epidemia di coronavirus, la Procura di Milano aveva aperto un'inchiesta che vede coinvolto anche Pio Albergo Trivulzio di Milano. Sull'argomento il presidente della Lombardia Attilio Fontana aveva dichiarato: "Credo proprio che non abbiamo assolutamente sbagliato niente", sostenendo che la scelta di ricoverare pazienti covid nelle Rsa era stata presa in un periodo drammatico in cui si dovevano liberare "posti in ospedale", e attribuendo ad Ats la responsabilità di controllare le condizioni del trasferimento, ovvero "l'isolamento in singoli reparti e dipendenti dedicati esclusivamente a quei pazienti".