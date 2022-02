Bisogna smontare la gru, Corso Concordia chiude al traffico

Per consentire le attività di smontaggio della gru all’interno del cantiere M4 della Stazione Tricolore, corso Concordia, nel tratto tra piazza Risorgimento e piazza Tricolore, sarà chiuso al traffico sabato 5 febbraio, dalle ore 7 alle ore 19.

Nelle ore interessate dall’intervento i bus 54 e 61, solo verso il centro città, dalla fermata di piazza Risorgimento seguiranno il seguente percorso: via C. Pisacane, piazza Fratelli Bandiera, via Bellotti, via De Bernardi, viale Majno e corso Monforte, e da qui riprenderanno il normale tragitto.

L’ingresso ai residenti e a eventuali mezzi di soccorso rimarrà sempre garantito, grazie a un presidio del personale di cantiere e della Polizia Locale. Al termine dei lavori di smontaggio la viabilità sarà ripristinata.