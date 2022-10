Picchiare Alessia Pifferi non riporterà in vita la piccola Diana Dalla morte di Diana possiamo augurarci una sola cosa: che non ci siano mai più altri casi simili in futuro. E non è augurando ad Alessia Pifferi di essere picchiata che questo accadrà

Un istante dei funerali della piccola Diana

Buongiorno,

ho appena letto l'articolo riguardante quella disgraziata che ha fatto morire la povera bambina Diana. Ho letto che è stata picchiata dalle altre detenute. Altro che la suora che la assiste. Chi assisteva la bambina mentre stava morendo perché la "pseudo" mamma doveva pensare a sé stessa? Guardate io penso che meno male ci sia ancora nelle carceri un codice stabilito dai detenuti e dalle detenute a tutela dei bambini, dei ragazzi e dei più deboli che fa quello che la cosiddetta giustizia vergognosamente tralascia. Non vi fate ingannare da lei, datela sempre in mano alle detenute, che sono spesso madri molto migliori di lei e, in ultimo, ergastolo e buttate la chiave.

C. B.

Tra le tante mail che sono arrivate per la morte della piccola Diana questa mi ha colpito particolarmente. È veemente e brutale nella sua franchezza. Non ricordo, in tempi recenti, un episodio di cronaca che abbia lasciato un intero quartiere così vuoto, impotente e atterrito. La morte di una bimba di pochi mesi si supera con immensa fatica, si processa lentamente e per gradi. E il silenzio dell'incredulità, dopo qualche tempo, diventa rabbia cieca. Che chiama altra violenza.

Alessia Pifferi pagherà per sempre. Non serve sapere come finirà in tribunale. Augurarle che altre detenute la pestino non riporterà in vita Diana. L'atrocità dell'accaduto già eccede l'iter processuale, che quantificherà solo i tempi dell'espiazione. Ma non ci aiuterà a dimenticare lo sguardo di quella bambina. E non ci farà stare meglio.

Solo una cosa possiamo augurarci: che la sua morte eviti tante altre Diana in futuro. Abbiamo parlato della rete di consultori pediatrici in affanno in Lombardia. Non sono inutili, non sono soldi buttati. Sono gli occhi esperti che possono intercettare, con grande anticipo, situazioni al limite. Perché se ci accorgiamo di un bimbo picchiato o malnutrito al pronto soccorso, abbiamo già fallito tutti.