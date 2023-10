Lukaku, accoglienza da incubo a San Siro: la curva Nord prepara 50mila fischietti

C'eravamo tanti amati. La curva Nord dell'Inter sta già preparando l'accoglienza per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku, che il prossimo 29 ottobre scenderà in campo a San Siro con la maglia della Roma dopo l'estenuante tira e molla dell'estate scorsa con quello che gli ultras nerazzurri considerano un tradimento in piena regola.

"Il giorno del ritorno più sgradito si avvicina, facciamoci trovare pronti", si legge nella fanzine distribuita tra i tifosi al Meazza prima nella gara di Champions League contro il Benfica, poi vinta 1-0 dai ragazzi di Inzaghi con gol di Thuram.

"Il 29 ottobre è una data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno - proseguono i tifosi -. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data", le parole degli ultras, che si sono sentiti ingannati dall'ex beniamino che sembrava pronto a un secondo ritorno all'Inter prima di virare verso la Juventus e infine verso la Capitale.

"Ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà, in allegato alla fanzine, 50000 fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di esser trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori", conclude la Nord.