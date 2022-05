Ponte del 2 giugno, torna il Frecciarossa notturno Milano-Reggio Calabria

Tornano i Frecciarossa notturni per collegare Milano con la Calabria. Lo rende noto Trenitaia, specificando che il servizio sarà attivo nelle giornate dell'1 e 5 giugno 2022, in occasione dunque del ponte del 2 giugno. In entrambe le giornate saranno attivi due treni, uno per ogni direzione.

In particolare, il Frecciarossa partirà da Milano Centrale alle 21.20, con arrivo a Reggio Calabria alle 8.03 del mattino seguente. La partenza da Reggio Calabria è invece fissata alle 21.37 con arrivo a Milano alle 8.45 del mattino seguente. Da Milano, le fermate saranno Milano Rogoredo, Reggio Emilia Alta Velocità, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa San Giovanni. E viceversa per il treno che parte da Reggio Calabria.