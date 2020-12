"Rivoluzione" in Lombardia: pannolini e latte in polvere gratis per le famiglie a basso reddito

Rivoluzione in Lombardia. Mercoledì sera il consiglio ha approvato un ordine del giorno al bilancio presentato da Elisabetta Strada, Lombardi Civici Europeisti, "che richiedeva latte in polvere e pannolini gratuiti per le famiglie a basso reddito" - con Isee 20mila euro -, "quelle affidatarie e per le Comunità di accoglienza”.

“I bambini accolti nelle famiglie a basso reddito, nelle famiglie affidatarie e nelle Comunità di accoglienza – ha sottolineato la consigliera civica- necessitano quotidianamente di latte in polvere per la sopravvivenza e di pannolini. Sono beni assolutamente indispensabili, che incidono in maniera sensibile su budget comunitari e famigliari, che sono sempre limitati.”

“Si tratta di una piccola rivoluzione e sono veramente felice del risultato ottenuto e della sensibilità verso questo tema perché - il suo commento -, finalmente, questi due beni primari e molto costosi verranno considerati beni primari ‘salvavita’ il latte in polvere e dispositivi medici i pannolini che dovrebbero venire erogati gratuitamente ai minori dal Sistema Sanitario Nazionale. Nel frattempo abbiamo chiesto alla Regione di sostenere queste realtà, alleviando in modo significativo i costi quotidiani di chi, tra mille difficoltà, si prende cura dei minori disagiati”.

Infatti l'ordine del giorno tecnicamente chiede al Pirellone di parlare con il governo affinché l'esecutivo si impegni a trovare le risorse necessarie. Nel frattempo però, stando a quanto assicurato in aula dall'assessore al bilancio, Davide Caparini, sarà proprio la regione a garantire i fondi che servono.