Alla Biblioteca degli Alberi un'installazione per produrre energia camminando

Un'installazione interattiva dove trasformare i propri passi in energia. È Steps of energy, la 'piattaforma' allestita da Engie Fit alla Biblioteca degli alberi di Milano.

"Con questo evento aperto a tutti - scrive l'azienda - vogliamo celebrare lo stile di vita attivo di chi guarda al futuro e agisce per il bene del pianeta con piccoli gesti quotidiani, poiché anche un solo passo in più può fare la differenza per contrastare i cambiamenti climatici".

Sabato 9 ottobre a provare l'esperienza erano presente anche alcuni protagonisti dello sport italiano: Gigi Datome (capitano della Nazionale di basket), Marco Orsi (campione di nuoto) e i runner Ivana di Martino (ultramaratoneta) e Francesco Puppi (mountain trail).

Obiettivo dell'installazione è promuovere comportamenti virtuosi per l'ambiente per accelerare la transizione verso un mondo a zero emissioni e, al contempo, mantenersi in forma facendo movimento. "In ogni nostro passo è nascosto un potenziale di energia che ha benefici sia per noi che per il Pianeta - scrivono gli organizzatori -. Daremo letteralmente luce a ogni passo, una luce che sarà convertita in energia. Siamo costantemente impegnati a offrire prodotti e servizi che 'pesano meno' non solo sulla bolletta ma anche - e soprattutto - sul pianeta, perché più siamo, meno pesiamo".