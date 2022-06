A Milano c'è king kong che fa la lap dance su un palo

Leggiadro ed elegante. Nonostante la stazza. A Milano c'è un king kong che fa la lap dance arrampicato su un palo. L'installazione, curata dall'artista olandese Street Art Frankey per il marchio Fatboy per la design week, si trova davanti al celebre bar Basso in via Plinio.

"Quando Fatboy mi ha invitato a Milano, ho subito pensato: certo. Proprio come Fatboy, - ha commentato Street Art Frankey - la mia missione è far sorridere le persone. Entrambi amiamo l'umorismo non come una reazione a qualcosa di divertente, ma piuttosto come derivato da sé stesso. Usando la strada come spazio espositivo, portiamo quel sorriso a quante più persone possibile".

E in effetti vedere un gorilla che balla su un palo, con un lampada in equilibro su una zampa, fa sorridere. "Il salone del mobile - ha aggiunto Pauline Barendregt, direttore creativo di Fatboy - è la fiera dell'interior design per eccellenza e siamo molto felici di farne parte con il nostro stand. Insieme a Street Art Frankey stiamo inoltre portando il divertimento per le strade della città del design per antonomasia. Frankey ha lo stesso nostro senso dell'umorismo, il che rende la nostra cooperazione molto naturale. Speriamo di collaborare a questo tipo di sorprese più spesso e in ancora più posti in giro per il mondo".

Foto da pagina ufficiale Fatboy