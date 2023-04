L'azienda che licenzia 57 lavoratori (ma fattura oltre 1 miliardo di euro)

Un fatturato a nove zeri, ma evidentemente non sufficiente per garantire il lavoro a tutti. Licenziamenti in vista alla Janssen di Cologno Monzese, azienda del settore farmaceutico specializzata nella produzione di prodotti salvavita e parte del gruppo Johnson & Johnson.

Stando a quanto denunciato dai sindacati, infatti, l'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti, fra informatori scientifici del farmaco e personale impiegatizio, sui circa 600 in organico. Per protestare contro la decisione, le sigle hanno già proclamato per giovedì uno sciopero davanti ai cancelli dell'azienda, in via Buonarroti 23.

"È una decisione inaccettabile - attacca Rino Fresca, segretario della Femca Cisl di Milano -, considerando che la Janssen è in salute e lo scorso anno ha fatturato fra 1,2 e 1,3 miliardi di euro. L’azienda sostiene che la presenza di alcune figure non è prevista dalle modifiche organizzative, ma è una scusa che non regge: degli informatori c’è ancora bisogno, mentre la quota di personale considerato in esubero potrebbe essere tranquillamente ricollocata all’interno”. Dopo l'avvio della procedura a marzo scorso, sono seguiti alcuni incontri in Assolombarda, fino all’ultimo, dello scorso 12 aprile, "che ha sancito la distanza incolmabile fra le parti", sottolineano i sindacati.

“Noi - aggiunge Fresca - abbiamo chiesto di aprire un ragionamento su eventuali esodi volontari e percorsi di accompagnamento alla pensione, ma l’azienda ha rifiutato. La cosa assurda è che vogliono licenziare, ma hanno recentemente assunto 18 giovani e figurano in organico 31 addetti con contratto di somministrazione. C’è qualcosa che non torna. In realtà la decisione è imposta a livello internazionale e noi - conclude - vogliamo tutelare i lavoratori di Cologno Monzese”.