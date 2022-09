I manifesti di "stampo neofascista" apparsi fuori dai licei a Milano

Una scuola, le bandiere arcobaleno e il fuoco. Nelle scorse ore fuori dai liceo Volta e Parini di Milano sono stati affissi dei manifesti con la scritta "Fiamme eterne alle scuole moderne". La firma è quella di "Rete studentesca", associazione giovanile dichiaratamente di estrema destra che già più volte in passato aveva organizzato manifestazioni per ricordare le vittime delle foibe o per chiedere più sicurezza in città.

"Abbiamo trovato dei manifesti attaccati al muro della nostra scuola: manifesti di stampo neofascista. Recitavano appunto 'Fiamme eterne alle scuole moderne', moderne perché garanti di diritti civili, diritti umani, quali il rispetto delle minoranze e la difesa di queste", hanno denunciato dal collettivo Rebelde del Parini. "Non è accettabile che uno spazio come la scuola sia tappezzato da messaggi d'odio e discriminazione. Discriminazione di genere, xenofobia, maschilismo e messa al rogo di un valore molto importante: l'antifascismo. Non vincerà mai la retorica fascista di violenza e oppressione finché noi lotteremo per i nostri diritti e la nostra emancipazione", hanno proseguito i giovani, concludendo poi il messaggio con un passaggio di "Bella ciao".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche i Sentinelli di Milano, che hanno segnalato l'accaduto sui social: "Davanti ai licei Parini e Volta di Milano da oggi. L'immagine di scuole con bandiere arcobaleno in vista, che vanno a fuoco. Niente, niente rete studentesca sente vento favorevole per agire secondo i propri istinti?", si sono chiesti dall'associazione che da tempo combatte contro ogni discriminazione.

E la stessa Rete studentesca, che ha anche esposto lo striscione "distruggi la deviazione, inizia la rivoluzione", ha rivendicato il gesto sui social: "In pratica ci hanno detto che alcuni rigurgiti di qualche ce*** sociale hanno occupato uno spazio vicino all'Università degli Studi di Milano, il tutto ovviamente col benestare di Sala e del potere costituito - hanno scritto su Instagram -. Abbiamo deciso di dare il benvenuto a questi cagnetti da guardia del sistema ricordando che: i veri servi son quelli che leccando il cu** al potere ottengono spazi per poter millantare la loro rivoluzione vorrei ma non posso".