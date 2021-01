Più arrotondata e con una linea in più: ecco la nuova mappa della metropolitana di Milano

Per il momento è ancora un cantiere ma la M4 di Milano è comparsa sulle nuove mappe della metropolitana di Milano: i “lenzuoli di carta” che campeggiano nelle stazioni della metro.

Una linea nuova ma non solo, nell'ultima versione del documento compaiono anche le linee suburbane gestite da Trenord. Il documento, inoltre, è stato completamente ridisegnato dai grafici di Atm: è stato abbandonato il “tratto spigoloso" che caratterizzava le mappe dal 1999 in favore di un design più morbido e arrotondato.

La storia delle mappe della metro di Milano

La prima mappa della metro di Milano fu pubblicata nel 1985 ed era la “Rete dei trasporti pubblici urbani”. Il “lenzuolone” era una vera e propria miniera di informazioni cartacea: raccoglieva tutte le informazioni sui mezzi pubblici. Il primo vero grande restyling arrivò nel 1999 e portò con sé una grande razionalizzazione: sul foglio c’erano solo i percorsi delle linee M1, M2 e M3, oltre al passante ferroviario.

La mappa (salvo qualche aggiunta) rimase pressoché identica fino al 2009 è stata ridisegnata in toto con l’aggiunta dei prolungamenti della M1 da Molino Dorino a Rho Fiera (2005), della M2 da Famagosta ad Abbiategrasso (2005) con la diramazione verso Assago Forum in costruzione (aperta poi nel 2011), della M3 in costruzione tra Maciachini a Comasina (inaugurata nel 2011), e della prima tratta della lilla in corso di realizzazione fino a Garibaldi FS (2013 – 2014).

Nel 2015 la mappa ha cambiato ancora volto grazie al layout elaborato internamente da Atm che ha visto l’inserimento della nuova linea M5 completamente operativa da Bignami a San Siro Stadio. L’ultima modifica prima di quella odierna risale al 2019 quando fu inserito graficamente il sistema tariffario integrato Stibm.