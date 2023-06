Il nuovo sistema (da 6,5 milioni di euro) per gestire il traffico dei treni nel nodo Milano

Da domenica è attivo nel nodo di Milano un nuovo 'apparato centrale computerizzato' (Acc) per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria. L'investimento economico è stato di oltre 6,5 milioni di euro.

Lo rende noto Rfi, precisando che il nuovo impianto, tra i sistemi di massimo livello tecnologico nel settore del segnalamento ferroviario, è una vera e propria 'cabina di regia' che, grazie alle tecnologie di ultima generazione, rendono più affidabile l'infrastruttura incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni. L'Acc consente agli operatori, sfruttando le potenzialità offerte dall'elettronica, una migliore operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle situazioni di criticità. La modularità dei componenti ottimizza anche gli aspetti manutentivi dell'apparato stesso.

Più di 100 i tecnici che hanno realizzato e messo in esercizio il nuovo sistema, uno dei più moderni impianti utilizzati da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs) per controllare e gestire il traffico ferroviario. I comandi saranno impartiti dagli operatori della circolazione utilizzando un'interfaccia non più di tipo elettromeccanico, bensì informatico tramite software dedicato. L'intervento rappresenta un'ulteriore fase di avanzamento del programma di potenziamento infrastrutturale in corso su tutta la rete ferroviaria nazionale.