Il progetto musicale dei ragazzi detenuti al Beccaria

Si chiama "232 Mixtape" il primo progetto discografico - presentato alla Milano Music Week - nato dalla collaborazione tra Carosello Records e 232 APS, associazione che dal 2019 promuove percorsi artistici ed educativi rivolti a minori e giovani adulti in difficoltà, all'interno del carcere minorile "C. Beccaria", di comunità civili e penali, centri di aggregazione giovanile.

Al mixtape hanno preso parte 13 giovanissimi ragazzi, 10 rapper e 3 producer. Il disco non è in vendita ma è disponibile sul canale Youtube della 232. Carosello, infatti, facendo fede al suo motto storico "valore alla musica" ha messo la sua conoscenza dell'industria musicale, l'esperienza, la professionalità e gli strumenti di cui è in possesso a disposizione di questi giovani artisti: Kenzoo, Uelboo, Jen, Luchino, Torricelli Posse, Yambore, Perruz, Elija con le produzioni di M.BRA, Lazzino e Nuar.

Carosello Records in collaborazione con l'Associazione 232 ha deciso di offrire loro l'occasione di mettersi in gioco, confrontarsi con produttori e professionisti del settore e dare voce alla loro passione registrando un proprio brano nello studio di registrazione dell'etichetta, che è stato prodotto dal producer Renzo Stone.