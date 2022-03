La cittadina del Milanese che ha raccolto 3 tonnellate di aiuti per l'Ucraina

Tre tonnellate di aiuti raccolti in soli due giorni. Questi i numeri dell'iniziativa con cui i cittadini di Cinisello Balsamo, hinterland nord-est di Milano, hanno radunato farmaci, cibo e beni di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina, da giorni in guerra dopo l'attacco della Russia di Putin.

“Ancora una volta la comunità cittadina ha dimostrato una grande generosità - le parole del sindaco Giacomo Ghilardi -. Il risultato della raccolta dei beni destinati alla popolazione dell'Ucraina è andato ben oltre le aspettative. Come è accaduto per l'emergenza sanitaria in questi due anni, anche oggi di fronte alla guerra in corso in Ucraina e all'esodo della popolazione, Cinisello Balsamo è stato capace di mostrare il suo volto più umano”.

La raccolta benefica è partita dopo l'appello del Comitato Operativo Comunale che si è costituito all'inizio della settimana per far fronte alla richiesta di solidarietà e aiuti della Chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca presente a Cinisello Balsamo, nel quartiere Cornaggia.

I beni, raccolti nella sede della Croce Rossa in via Giolitti, 5, hanno raggiunto la quantità monstre di tre tonnellate. Giovedì 3 marzo il primo carico è partito con un furgone e nei prossimi giorni ne seguiranno altri. Sabato 5 marzo, fanno sapere dal Comune, dalle 16 alle 20, sarà l’ultimo momento utile per donare in questa fase.



“Voglio esprimere un grazie particolare ai nostri concittadini che si sono sentiti interpellati e si sono spesi, oltre che alle associazioni che hanno partecipato direttamente con i loro volontari Protezione Civile, Croce Rossa, Cosmus e Cinifabrique - ha detto l’assessore alla Centralità della persona e al Terzo Settore Riccardo Visentin -. Ringrazio anche il Banco Alimentare di Lombardia che ha messo a disposizione l’hub, attualmente in fase di ultimazione, in Sant’Eusebio come punto di raccolta”.

Come aiutare

Per informazioni relative alla raccolta presso la sede di Cinifabrique è attivo un numero 02 27018576 nelle ore 9-13 / 14-18. Per aiutare le migliaia di persone vulnerabili in Ucraina è inoltre possibile donare tramite il numero solidale 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa:

2 euro al 45525 con SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali;

5 e 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali;

5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Tramite bonifico: Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma

IBAN: IT 93 H 02008 03284 000 105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: EMERGENZA UCRAINA.