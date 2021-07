Morta Raffaella Carrà, l'addio di Sala e Fontana

Anche Milano e la Lombardia piangono Raffaella Carrà, la cantante e showgirl - vera icona della televisione italiana - morta lunedì a 78 anni dopo una malattia che aveva tenuto praticamente segreta.

Il sindaco meneghino, Beppe Sala, ha postato sui social una loro foto insieme accompagnata da poche parole, ma cariche di emozione. "Le icone non muoiono mai. Grazie, Raffaella", è stato il saluto del primo cittadino.

Sulla stessa lunghezza d'onda il governatore lombardo, Attilio Fontana, che ha voluto ringraziare la Carrà. "Notizia che apprendo con grande tristezza: ci ha lasciati Raffaela Carrà. Un’artista senza età, in grado di far cantare e ballare ogni generazione. Brava, bella e sempre innovativa. La Carrà ha scritto pagine memorabili della storia dello 'spettacolo' italiano e resterà sempre nei nostri cuori come una donna solare e positiva. Riposa in pace", il suo commiato.

Morta Raffaella Carrà, l'annuncio

Ad annunciare la scomparsa della 78enne - all'anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni - è stato il suo ex compagno storico, Sergio Japino. "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".

La Carrà si è spenta a causa di una malattia che - si legge in una nota firmata proprio da Japino, degli adorati nipoti Federica e Matteo, dd Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, dagli amici di una vita e dai collaboratori più stretti - "aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia".

Sono stati gli stessi familiari a spiegare che la lotta contro la malattia è stata tenuta al riparo dai riflettori "affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei".

Foto - I post di Sala e Fontana