Sala vuole andare avanti sul nuovo stadio ma teme infiltrazioni mafiose

Lo stadio va fatto, ma stando attenti alle infiltrazioni mafiose. E' la sintesi di quanto ha affermato il sindaco Beppe Sala alla presentazione, lunedì 24 gennaio, del nuovo comitato per la legalità (che sarà presieduto dall'ex pm Gherardo Colombo, riconfermato) e del nuovo comitato per l'antimafia (il cui presidente sarà il sociologo Nando Dalla Chiesa). "Sul nuovo stadio vogliamo metterci il nostro livello di attenzione", ha commentato Sala.

Secondo il primo cittadino di Milano, in particolare, "è necessario verificare in maniera compiuta le condizioni ed è necessario anche avviare un dibattito pubblico, visto che lo stadio è un tema che interessa l'intera città". Da questo punto di vista sarà, per Sala, "d'aiuto il supporto" per la trasparenza da parte dei due comitati, in particolare riguardo al "flusso finanziario attraverso cui" le opere verranno eseguite.

Dalla Chiesa: "Preoccupa infiltrazione mafiosa"

"Gli interessi mafiosi", ha commentato Dalla Chiesa riferendosi a tutti i futuri lavori su Milano, dallo stadio al Pnrr alle olimpiadi, "cerceranno di materializzarsi provando ad essere invisibili. La città deve essere molto attenta e deve avere una mappa precisa delle presenze su Milano e la Lombardia". Secondo Dalla Chiesa, la situazione è "preoccupante", soprattutto quando "le infrastrutture da costruire sono più d'una, e magari si collegano anche con i giochi del 2026".