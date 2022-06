Un'opera di Musorgskij per la Prima della stagione 2022/2023 della Scala

Sarà il Boris Godunov del compositore russo Modest Musorgskij ad inaugurare la stagione del Teatro alla Scala 2022/2023, il 7 dicembre. Lo ha comunicato il teatro. 'Salta' così la previsione su Mozart. La direzione sarà affidata al direttore musicale del teatro, Riccardo Chailly, e l'opera verrà trasmessa da Rai Cultura su Rai uno. Nella primavera del 2021, il direttore artistico Dominique Meyer aveva annunciato che erano già state scelte le opere per la Prima fino al 2024. "Nei mesi scorsi, vedendo la sala che tornava a riempirsi sempre più spesso, ci siamo resi conto ancora una volta di quanto sia profondo nel pubblico il desiderio di vedere, ascoltare, esserci, partecipare alle serate d’opera o balletto, ai concerti, alle iniziative. In una parola l’amore per il teatro musicale e per questa tradizione magnifica e irragionevole che dura da oltre quattro secoli", afferma una nota del teatro.

Chailly: "Perché Musorgskij"

"Il Boris Godunov di Modest Musorgskij - dichiara Riccardo Chailly -, che presentiamo nella regia di Kasper Holten, ebbe nel nostro teatro la sua prima rappresentazione italiana nel 1909 con la direzione di Eduardo Vitale e Fëdor Šaljapin come protagonista e rimase nelle stagioni successive come presenza costante, in particolare grazie ad Arturo Toscanini che lo diresse per quattro stagioni tra il 1922 e il 1927, ad Antonio Guarnieri che lo ripropose nel 1935, 1941 e 1946, e quindi tra gli altri ad Antonino Votto e Gianandrea Gavazzeni".

"Nel 1979 - prosegue Chailly - Boris Godunov fu la seconda opera non italiana a inaugurare la stagione il 7 dicembre dopo il Fidelio diretto dal Karl Böhm nel 1974: una scelta di apertura voluta da Claudio Abbado che ne diede un’interpretazione memorabile insieme al regista Yuri Ljubimov. Ero allora assistente di Abbado e ricordo i mesi di prove per realizzare uno spettacolo molto innovativo che fu anche oggetto di critiche ma che è poi rimasto nella storia interpretativa dell’opera oltre che in quella della Scala. Tullio Serafin scriveva che la grandezza del Boris è forse debitrice del cupo realismo con cui Verdi dipinge la vertigine del potere in Macbeth. Presentare le due opere in due inaugurazioni consecutive assume anche questo significato".

Opera

La stagione 2022/2023 sarà caratterizzata da più di 250 spettacoli destinati a un pubblico ampio e diversificato, composto da un nucleo di abbonati e frequentatori arricchito da giovani appassionati e famiglie, cui si aggiunge il ritorno del pubblico internazionale. I titoli d'opera sono 14, di cui 8 in lingua italiana. Esordio alla Scala per Li zite 'ngalera (I fidanzati in prigione), in napoletano, di Leoardo Vinci (è un'opera comica del '700) e per Rusalka del ceco Antonin Dvorak. I titoli di Giuseppe Verdi saranno due: I vespri siciliani e Macbeth. Gli altri titoli italiani: La Bohème di Giacomo Puccini (nell'allestimento del 1963 di Franco Zeffirelli, nato cent'anni fa), Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, L'Amore dei Tre Re di Italiano Montemezzi e Andrea Chenier di Umberto Giordano. Completano il panorama operistico Le nozze di Figaro (Mozart), Peter Grimes (Britten), Salome (Strauss) e Les contes d’Hoffmann (Offenbach).

Balletto

La stagione di balletto, alternando classici e presente, si apre omaggiando Rudolf Nureyev nel trentennale della scomparsa, con la ripresa del suo Schiaccianoci (Caikovskij), per poi avviare il 2023 con quattro lavori di Dawson, Duato, Kratz (in prima assoluta, su musica di Thom Yorke dei Radiohead) e Kylian. Tra gli altri balletti in stagione, Romeo e Giulietta di Prokofiev, il Lago dei Cigni di Caikovskij, la seconda edizione del Gala Fracci il 7 giugno 2023 con ospiti internazionali di prim'ordine.

Concerti

Sono programmati alcuni concerti straordinari, tra cui quello di Natale di Zubin Mehta (22 dicembre 2022) con Haydn (Sinfonia London e Messa Paukenmesse), o quello per l'anniversario della Scala ricostruita di Alberto Malazzi (11 maggio 2023), con la Petite messe solennelle di Rossini. La stagione sinfonica vede tra l'altro la Sinfonia di Mahler n. 8 con due cori, coro di voci bianche e molte voci soliste, diretta da Chailly; Chailly dirigerà la Filarmonica in una serata dedicata a Cajkovskij con il concerto per violino e orchestra op. 35 (al violino Daniel Lozakovich) e la sinfonia n. 6; Daniel Harding propone le ultime sinfonie di Mozart.

La rassegna 'grandi pianisti alla Scala' vedrà le esibizioni di Khatia Buniatishvili (11 dicembre 2022), Maurizio Pollini (13 febbraio 2023), Jan Lisiecki (20 marzo 2023), Rudolf Buchbinder (2 aprile 2023) e Igor Levit (22 ottobre 2023).

I recital

Molte le grandi voci che potremo ascoltare nella Stagione dei Recital di canto, con pianisti che sono molto più che accompagnatori: Michael Volle con Helmut Deutsch, Markus Werba che intraprende la Winterreise con Michele Gamba, Vittorio Grigolo con Vincenzo Scalera, Anna Netrebko in serata russa con Elena Bashkirova, Luca Salsi con Nelson Calzi, Benjamin Bernheim tra Francia e Italia con Carrie-Ann Matheson. Renée Fleming che celebra il 150esimo compleanno di Rachmaninov con Evgeny Kissin al pianoforte.

La scala per bambini e ragazzi

Nella Stagione 2022/2023 si compie un importante passo ulteriore con la commissione di una nuova opera per bambini, Il piccolo principe, composta da Pierangelo Valtinoni su libretto di Paolo Madron da Saint-Exupéry. Sono già previste quaranta rappresentazioni con la regia di Polly Graham e sul podio il giovane vincitore del Concorso Toscanini Vitali Alekseenok. Mario Acampa è per il secondo anno autore e regista degli spettacoli-concerto della domenica pomeriggio Le mirabolanti avventure di Lalla e Skali, un’autentica serie teatrale che nel 2023 dedicherà una puntata a Giuseppe Verdi ma anche una a Mauricio Kagel, perché ai bambini non manca lo spirito di scoperta. Per un pubblico un po' più grande Acampa ha pensato i Concerti per giovani e anziani in cui uno specialista esplora gli intrecci della musica con le altre arti.