Tutte le strade di Milano chiuse domenica 1° ottobre

Una corsa sui grattacieli della città, una processione religiosa e una festa popolare. Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di domenica 1° ottobre. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

Tutte le strade chiuse per la Salomon Running

Salomon top cup: partenza ore 08.30 – corsa podistica competitiva di 21 Km.

Itinerario: viale Boezio, piazza Sei Febbraio, viale Cassiodoro, via Senofonte, piazza Giulio Cesare, via Spinola, viale Berengario, ingresso Parco City Life, vialetti interni, ingesso dal Gate 2, sopraelevata Fiera, uscita dal Gate 6, carreggiata laterale di viale Scarampo, piazza Gino Valle, ponte pedonale IPER Portello, parco IPER Portello, ponte pedonale su viale De Gasperi, via Cimabue, giardino di via Cimabue, ingresso centro sportivo “XXV Aprile”, uscita via Cimabue, ingresso Parco Monte Stella, vialetti interni, ponte pedonale su viale De Gasperi, via Inverigo, ingresso giardino, uscita viale Achille Papa, via Don Luigi Palazzolo, ingresso giardini, largo Marco Zanuso, via Brunelli, ponte pedonale IPER Portello, piazza Gino Valle, viale Scarampo, ingresso da Gate 6, percorso interno Mi.Co., uscita da Gate 16, piazza Carlo Magno, attraversamento di viale Duilio, via Arona, via G. da Procida, via Frà Gerolamo Savonarola, ingresso Vigorelli, uscita in via Frà Gerolamo Savonarola, attraversamento di viale Duilio, ciclabile di viale Duilio, largo Domodossola, ingresso City Life, via Anna Maria Ortese, vialetti interni Parco City Life, via Demetrio Stratos.

Salomon fast cup: partenza ore 09.00 – corsa podistica non competitiva 15 Km.

Itinerario: Boezio, piazza Sei Febbraio, viale Cassiodoro, via Senofonte, piazza Giulio Cesare, via Spinola, viale Berengario, ingresso Parco City Life, vialetti interni, ingesso dal Gate 2, sopraelevata Fiera, uscita dal Gate 6, carreggiata laterale di viale Scarampo, piazza Gino Valle, ponte pedonale IPER Portello, parco IPER Portello, ponte pedonale su viale De Gasperi, via Cimabue, giardino di via Cimabue, ingresso centro sportivo “XXV Aprile”, uscita via Cimabue, ingresso Parco Monte Stella, ponte pedonale su viale De Gasperi, via Inverigo, ingresso giardino, uscita viale Achille Papa, via Don Luigi Palazzolo, ingresso giardini, largo Marco Zanuso, via Brunelli, ponte pedonale IPER Portello, piazza Gino Valle, viale Scarampo, ingresso da Gate 6, percorso interno Mi.Co., uscita da Gate 16, piazza Carlo Magno, attraversamento di viale Duilio, via Arona, via G. da Procida, via Frà Gerolamo Savonarola, ingresso Vigorelli, uscita in via Frà Gerolamo Savonarola, attraversamento di viale Duilio, ciclabile di viale Duilio, largo Domodossola, ingresso City Life, via Anna Maria Ortese, vialetti interni Parco City Life, via Demetrio Stratos.

Salomon smart cup: partenza 09.30 - corsa podistica non competitiva 10 Km.

Itinerario: viale Boezio, piazza Sei Febbraio, viale Cassiodoro, via Senofonte, piazza Giulio Cesare, via Spinola, viale Berengario, ingresso Parco City Life, vialetti interni, ingesso dal Gate 2, sopraelevata Fiera, uscita dal Gate 6, carreggiata laterale di viale Scarampo, piazza Gino Valle, ponte pedonale IPER Portello, parco IPER Portello, ponte pedonale IPER Portello, piazza Gino Valle, viale Scarampo, ingresso da Gate 6, percorso interno Mi.Co., uscita da Gate 16, piazza Carlo Magno, attraversamento di viale Duilio, via Arona , via G. da Procida, via Frà Gerolamo Savonarola, ingresso Vigorelli, uscita in via Frà Gerolamo Savonarola, attraversamento di viale Duilio, ciclabile di viale Duilio, largo Domodossola, ingresso City Life, via Anna Maria Ortese, vialetti interni Parco City Life, via Demetrio Stratos.

Tutte le strade chiuse per la processione

ore 11.30

Itinerario: dalla Chiesa di Santa Francesca Romana in via Cadamosto, 5, piazzale Lavater, via Morgagni, via Redi, 21 oratorio S. Giuseppe.

Tutte le strade chiuse per la festa culturale romena

dalle ore 15.00 alle ore 18.30

c.so di Porta Ticinese (Colonne di San Lorenzo).