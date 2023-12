Tutte le strade chiuse sabato 16 dicembre

Cortei, una street parade ma anche una manifestazione femminista. Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di sabato 16 dicembre. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

Tutte le strade chiuse per "Il sabato di Lambrate"

Sabato 16 dicembre dalle 8 alle 20

Chiusura al transito veicolare di via Conte Rosso, da via Saccardo a viale delle Rimembranze di Lambrate.

Tutte le strade chiuse per il corteo

Sabato 16 dicembre dalle 15

Itinerario: piazzale Loreto, via Porpora, piazza Monte Titano, via Predil.

Tutte le strade chiuse per la street parade

Sabato 16 dicembre dalle 15 alle 23

Ritrovo in viale Cassala, nel tratto compreso tra viale Liguria e via Carlo. Itinerario: viale Troya, piazza Napoli, viale Misurata, viale Bezzi, viale Ranzoni, piazzale Brescia, viale Murillo, piazzale Zavattari, via Monreale, piazzale Segesta, via Stratico, piazza Esquilino, via dei Rospigliosi, piazza Axum.

Tutte le strade chiuse per Non una di Meno

Sabato 16 dicembre dalle 19

Manifestazione con corteo: ritrovo in via Palestro. Itinerario: via Palestro, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Case Rotte, piazza Meda, corso Matteotti, piazza San Babila, corso Monforte, via Visconti di Modrone, Largo Augusto, via Cavallotti, corso Europa, via Larga, piazza Fontana.