Tutte le strade di Milano chiuse al traffico sabato 6 gennaio

Un corteo in moto e una rappresentazione religiosa. Entrambe per l'Epifania. Per questo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella giornata di sabato 6 gennaio. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

La Motobefana

Sabato 6 gennaio dalle 7.30

Itinerario: viale De Gasperi, via Rizzo, via Gallarate, viale Del Ghisallo, via Quattrocchi, via Croce, via Omodeo, via Montale, sottopasso Patroclo, via San Giusto, via Pio II, via Venegoni, via Olivieri, via Delle Forze Armate, via Anguissola, piazzale Gambara, via Fornari, via Fezzan, via Soderini, via Strozzi, via Caterina Da Forlì, ingresso Il Piccolo Cottolengo “Don Orione”. Successivamente i partecipanti raggiungeranno la “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone lungo il seguente itinerario: via Caterina Da Forlì, viale Legioni Romane, via Berna, via Zurigo, via Parri, via Gozzoli, via Monegherio (Comune Di Cesano Boscone).

Corteo dei Re Magi

Sabato 6 gennaio dalle 10.45

Itinerario: piazza Del Duomo, via Torino, largo Carrobbio, corso Di Porta Ticinese, corso Di Porta Ticinese, piazza S. Eustorgio.