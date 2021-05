Un altro supermercato nel Milanese dove 'si fa la spesa gratis'

Dopo Cernusco sul Naviglio, anche Pioltello avrà il suo supermercato dove 'la spesa è gratis'. Nella cittadina a est di Milano infatti apre il 12° Emporio della Solidarietà di Caritas Ambrosiana.

È stata firmata dal direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti e dalla sindaca di Pioltello, Ivonne Cosciotti, la convenzione con la quale il Comune si impegna a sostenere i costi di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della parrocchia per una cifra complessiva di 40mila euro. Saranno invece a carico della Fondazione Caritas Ambrosiana i costi di allestimento e di gestione pari complessivamente a 148mila euro.



Quando entrerà in funzione, l’Emporio, che aprirà nella frazione di Seggiano, potrà assistere 250 famiglie pari ad un numero complessivo di 800 persone in condizione di necessità individuate dal centro di ascolto della Caritas cittadina e dai servizi sociali del Comune. Come negli altri Empori della Solidarietà, anche in questo supermercato le persone in difficoltà possono fare la spesa senza spendere nulla.

L’accesso al servizio avviene tramite una tessera rilasciata su indicazione degli operatori e volontari Caritas i quali valutano l’opportunità di questo aiuto per un periodo di tempo limitato (in genere 6 mesi, rinnovabili fino a un massimo di un anno) all’interno di un progetto di recupero e riabilitazione complessivo concordato con il beneficiario che può comprendere: la ricerca attiva del lavoro, la riqualificazione professionale fino ai tirocini in azienda.

La tessera consente di 'pagare' la spesa attraverso i punti assegnati in funzione della composizione del nucleo famigliare e della situazione socioeconomica. I prodotti messi a disposizione provengono dal recupero di eccedenze, donazioni, acquisti e comprendono derrate alimentari ma anche articoli di cartoleria, per l’igiene personale e la pulizia della casa. All’interno del supermercato solidale le persone vengono aiutate a fare la spesa in modo responsabile. Gli operatori sociali inoltre possono monitorare la situazione della famiglia e seguirne l'evoluzione.

"Inizia oggi un percorso che porterà, ci auguriamo in breve tempo, ad offrire anche in questo territorio un servizio che ha permesso a tante famiglie colpite dalla crisi in questi mesi di affrontare i loro problemi con meno sofferenza potendo contare sull’aiuto materiale ma anche il sostegno di una rete di volontari e operatori", dichiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Gli Empori della Solidarietà della Diocesi di Milano sono presenti nei quartieri di Niguarda, Lambrate e Barona, a Cesano Boscone, Garbagnate Milanese, San Giuliano Milanese, Rho e Baranzate.