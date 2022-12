Cosa ci fa una teca di vetro gigantesca in via Montenapoleone?

Nel momento più magico dell’anno, Acqua Valverde torna nella via della moda milanese con l’iconica teca di vetro, animata da esibizioni al violoncello. Durante la Montenapoleone Christmas Experience, Acqua Valverde presenta anche per questo Natale un allestimento suggestivo che dal 1° dicembre al 30 dicembre accompagnerà i passanti durante lo shopping natalizio. La scenografia già evocativa della teca sarà animata da un calendario di esibizioni dal vivo al violoncello in collaborazione con musicisti professionisti che proporranno programmi di musica classica con i brani più importanti di famosi artisti internazionali, proponendo un percorso musicale davvero suggestivo.

Per allestire questa “casa” nei toni raffinati ed eleganti del bianco e dell’oro, tra pacchi dorati, giochi, luci e dolci natalizi per una magica atmosfera, Valverde ha chiesto la collaborazione di alcuni dei marchi italiani più celebri: Lago per arredi e accessori, Sambonet per la tavola, Rosenthal per i vasi e Cova per il panettone.

“Questo vuole essere per noi un gesto per rendere omaggio alla comunità attraverso qualcosa che emozioni e che contribuisca a creare lo spirito e l’atmosfera natalizia. Siamo davvero felici di poter di nuovo allietare con la musica cittadini e turisti durante le Feste” dice Franco Costagliola, direttore commerciale Traditional Trade di Refresco Italy. E continua: “Valverde ha da sempre un'attenzione davvero particolare all'estetica: nell'armonia delle forme, nella limpidezza dei colori delle sue bottiglie. Valverde, in sintesi, è una scelta di stile ogni giorno”.

L’attenzione di Valverde però è anche sul tema della sostenibilità, come viene raccontato nei video trasmessi nella teca. Infatti, per custodire le proprietà organolettiche e il gusto di quest’acqua “preziosa”, Valverde viene imbottigliata esclusivamente nel vetro, materiale nobile. Quasi il 100% delle bottiglie rientrano nel sistema del vetro a rendere: una scelta di qualità ma anche segno di estremo rispetto per l’ambiente. Acqua Valverde, conosciuta per le sue caratteristiche di leggerezza e qualità e per il suo look dal raffinato design, si conferma ancora una volta la protagonista indiscussa di importanti appuntamenti, in grado di offrire un prodotto unico ad una clientela sempre più attenta ed esigente.

I concerti in via Montenapoleone (ore 18-18,30)