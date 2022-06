Dalla Stazione Centrale di Milano partiranno treni a vapore

Il rumore del ferro, il borbottio della caldaia e lo sfiatare degli stantuffi. La magia dei treni a vapore torna alla Stazione Centrale di Milano con una serie di convogli che lasceranno la storica stazione per dirigersi verso le mete più belle della Lombardia. Gli appuntamenti con i treni storici sono stati organizzati dalla Fondazione ferrovie dello Stato e promosso dall'assessorato ai trasporti del Pirellone.

Domenica 26 giugno e 3 luglio, dallo scalo ferroviario nel cuore della metropoli lombarda partirà il "Lario express", il treno storico che collega Milano con le sponde del lago di Como. La locomotiva partirà alle 7.50 e sono previste fermate intermedie nelle stazioni di Monza (8.18), Lissone-Muggiò (8.31), Desio (8.35), Seregno (8.42), Como San Giovanni (9.17), Cantù (9.57), Brenna-Alzate (10.10), Anzano del Parco (10.18), Merone (10.28), Casletto Rogeno (10.38), Molteno (10.47) con arrivo a Lecco alle 11.25. Per il treno di domenica 3 luglio, sarà possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale che comprende il viaggio in treno fino a Como e il percorso sul battello storico "Concordia" da Como a Lecco via Bellagio. Il biglietto integrato è disponibile per partire dalle stazioni di Milano Centrale, Monza, Lissone, Desio e Seregno, selezionando come destinazione la fermata di Lecco lago.

Domenica 10 luglio viaggerà invece il treno storico Colico Express che attraversa alcune delle città più caratteristiche della Brianza. La partenza è programmata da Milano Centrale alle 9.05; previste fermate intermedie nelle stazioni di Sesto San Giovanni (9.13), Monza (9.26), Villasanta (10.02), Triuggio - Ponte Albiate (10.29), Besana (10.44), Costa Masnaga (11.01), Molteno (11.09), Oggiono (11.18), Lecco (11.41), Mandello del Lario (11.57), Varenna Esino (12.27), Bellano – Tartavalle Terme (12.40), Dervio (12.47) e arrivo a Colico alle 13.