Lavori stradali: diversi mezzi Atm cambiano percorso a Milano

Lavori lungo il percorso e modifiche per le linee tram e bus Atm. Fino a sabato 7 settembre ci sono cantieri stradali in viale Zara. Per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, cambia il servizio di diverse linee, ma solo nelle ore serali.

Tram 31 - Dal 4 al 7 settembre, dopo le 23:45

I tram fanno servizio come al solito tra Cinisello e Bicocca M5. Tra Bicocca e piazzale Lagosta sono sostituiti dai bus B31.

Bus B31

I bus partono dalla fermata Bicocca M5 della linea 783. Proseguono su viale Fulvio Testi e fermano all’altezza di via Santa Marcellina, via Pianell, Ca’ Granda M5, Istria M5 e piazzale Lagosta. Da qui ripartono verso Bicocca seguendo il percorso del tram 31, facendo tutte le sue fermate (qui la mappa del percorso). Dal 6 al 7 settembre, in direzione Lagosta, fermano anche a Zara e Marche M5 (percorso aggiornato su questa mappa).

Tram 33 - Dal 4 al 7 settembre, dopo le 21

I tram fanno servizio come al solito tra Rimembranze di Lambrate e via Farini/via Ferrari. Da questa fermata proseguono verso Maciachini, dove fanno capolinea. Non percorrono la tratta via Farini-Lagosta. Tra Garibaldi e Isola (piazzale Lagosta) usate la M5.

Bus 51 - Dal 4 al 5 settembre, dopo le 21

I bus fanno servizio tra Cimiano e via Lario/via Murat. Da questa fermata, non svoltano in via Nava. Proseguono per via Lario, viale Stelvio e fanno capolinea in viale Zara, all’altezza di via Arese. Fanno le stesse fermate e lo stesso capolinea della linea 166.

Bus 60 - Dal 4 al 5 settembre, dopo le 21

I bus fanno servizio tra Duomo e piazzale Lagosta. Da questa fermata deviano e fanno capolinea di fronte al civico 3 di viale Stelvio. Saltano le fermate via Lario/via Nava e Zara.

Bus 82 - Dal 4 al 5 settembre, dopo le 21

I bus fanno servizio tra quartiere Bovisasca e via Lario/via Murat.Da questa fermata, non svoltano in via Nava. Proseguono per via Lario e viale Stelvio seguendo lo stesso percorso della linea 166. Fanno il capolinea di Zara in viale Stelvio, all’altezza di viale Zara.

Bus 166 (solo le corse per Zara) - Dal 6 al 7 settembre, dopo le 21

Il capolinea di Zara viene spostato da viale Zara, prima di via Arese,a viale Stelvio, dopo viale Zara.