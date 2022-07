Terrazze, piscina, ristorante e sale: la nuova Virgin di Milano (dove c'era il Maestoso)

Da tempio del cinema a tempio del fitness. Sulle ceneri dell'ex Maestoso di Milano nasce il nuovo club Virgin active. La palestra, la 14esima in città, sorgerà infatti in piazzale Lodi dove un tempo si trovava lo storico cinema meneghino, ormai chiuso da oltre dieci anni.

"L’inaugurazione di Virgin Active Milano Piazzale Lodi, questo il nome del nuovo villaggio fitness milanese, è prevista il 14 novembre e la promessa è di restituire lo stile e il fascino propriamente anni ’30 per rispettare la memoria storica di un luogo di culto milanese", si legge in una note della società.



"Il club - annunciano da Virgin - coprirà una superficie di 3.300 metri quadrati su tre piani, dedicati al benessere di corpo e mente, con due terrazze, una piscina di 25 metri, un bar ristorante e ovviamente sale e aree per gli allenamenti, come la gym floor, lo studio active, lo studio cross active, lo studio yoga e reformer pilates, l’area grid training, lo studio boxing, lo studio cycle e una zona relax con idromassaggio, sauna e bagno turco".

“Anche nei momenti più difficili non abbiamo mai smesso di scommettere su questa città in costante trasformazione e i nostri 14 club milanesi lo testimoniano", il commento di Alessandro Garibaldi, communication director di Virgin Active. “Restituire a nuova vita un edificio storico così amato, è stata una scommessa che abbiamo accettato con orgoglio e siamo certi che i nostri sforzi, l’impegno e l’indotto economico che un’apertura muove, contribuiranno a rafforzare una relazione sempre più profonda con la città e - ha concluso - gli amanti del fitness”.