Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano

Fermi tutti: questo weekend apre il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli (Porta Venezia, per chi si orienta con le fermate della metro come me). Questo vuol dire luci, giostre, una super pista di pattinaggio e mercatini che ci fanno già immergere nella magica atmosfera natalizia. Per un'amante del Natale come me, è scontato dire che sarà la mia prima tappa del fine settimana (ho già pronto il cv per candidarmi come elfo e restare per tutto il periodo di apertura, ma questa è un'altra storia).

Il mio amore per i libri mi spingerà poi da Bookcity 2021, che dopo il lockdown torna finalmente in versione fisica, con una nuova edizione dedicata al “dopo pandemia”. Tra il Museo della Scienza e l‘Università Statale, sono tantissimi i luoghi che ospitano talk e incontri su scienza, filosofia e intelligenza artificiale. Obbligatorio esserci, senza giri di parole.

Infine, mi immergerò di nuovo nell'atmosfera natalizia in città andando alla Fiera del panettone e del pandoro al Museo dei Navigli, nel cuore di Brera. Un'occasione unica per assaggiare e acquistare i prodotti artigianali dei maestri pasticceri partecipanti. Tra premiazioni e contest come l'Ambasciatore del Panettone, apro ufficialmente le porte alle calorie delle festività natalizie.