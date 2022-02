Fondazione La Comune lancia la "cascina in comune", condivisione e inclusione per un'estate a misura di disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Fondazione La Comune - impresa sociale impegnata da anni nella promozione di percorsi di vita indipendente per giovani con disabilità - ha dato vita, in collaborazione con la Fattoria Sociale Passacantando di Terni, al progetto “La Cascina in Comune”. Il progetto è dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie e nasce per offrire un nuovo modo di trascorrere le vacanze estive, all’insegna del confronto e della condivisione, immersi nella natura e nel verde della campagna umbra, in un ambiente confortevole e familiare. Per le coppie genitore-figlio e per le famiglie con all’interno persone con disabilità sarà sempre presente in Cascina un educatore specializzato, che quotidianamente proporrà alcune attività e sarà a disposizione per dare supporto alle famiglie o per momenti di confronto. Ci sarà anche la possibilità di partecipare alle attività di fattoria didattica, condotte ogni giorno da esperti, di usufruire della piscina privata o degli spazi comuni destinati al relax e/o allo svolgimento di attività particolari. “Pensiamo che sia un’occasione di incontro e di relazioni anche per le famiglie, che potranno condividere non solo un periodo di vacanza per sé e i figli, ma seguire i propri ragazzi nelle attività educative e confrontarsi fra loro”, dichiara Marco Marzagalli, Presidente di Fondazione La Comune e Responsabile del progetto. “Il nostro obiettivo - continua Marzagalli - non è creare un 'centro vacanza’ ma dar vita a opportunità per socializzare, divertirsi e confrontarsi, all’interno di un luogo che risponde in maniera concreta alle esigenze specifiche legate alla disabilità, dove le persone possono incontrarsi, creare legami importanti e sentirsi a tutti gli effetti in vacanza”. La Cascina si trova nella campagna ternana a Santa Maria La Rocca, in cui sono state ricavate camere doppie e triple, riservate alle famiglie, e ampi spazi comuni da condividere con gli educatori e gli operatori che gestiscono la struttura. La Cascina è disponibile anche per Associazioni o Cooperative che sono alla ricerca del luogo ideale per organizzare le vacanze dei propri gruppi. Per maggiori informazioni: https://www.fondazionelacomune.org/Progetti/la-cascina-in-comune/