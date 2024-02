Mangiare al bancone a Milano: mappatura incompleta in 20 ristoranti

Ristorante

Bentoteca

Insegna dello chef Yoji Tokuyoshi aperta in piena pandemia al posto del ristorante d’alta cucina – premiato con una Stella Michelin - che portava il suo nome. Bentoteca nasce come locale di piatti giapponesi d’asporto, in un momento in cui non era possibile fare altro, e poi diventato un vero e proprio ristorante di cucina nipponica basata su ingredienti italiani e in abbinamento ai vini naturali provenienti da tutto il mondo. Qui si può scegliere tra un menu alla carta composto da tre sezioni: Il nostro tonno, con portate elaborate con il tonno pescato in Portogallo e abbattuto all’origine a -60 gradi, importato esclusivamente per Bentoteca. Seguono gli assaggi da condividere come l’insalata di patate, il katsusando e la Torta di gyoza. Poi portate principali e i dolci, tra cui l’ottima Basque Cheesecake con anko e salsa ai frutti di bosco. In alternativa l’Omakase menu a 90€ in condivisione che identifica l’anima di Bentoneca, unendo i cavalli di battaglia e piatti del tutto inediti. Entrambe le proposte possono essere scelte in tre tipi di situazioni diverse: seduta standard in sala, seduta bassa in salotto e al bancone con vista cucina.