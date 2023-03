Accoltellamenti tra viale Brianza e via Sammartini: 6 feriti

Violente aggressioni a scopo di rapina nel pomeriggio di lunedì 6 marzo a Milano. Sono avvenute tra via Sammartini e viale Brianza. Il bilancio, dal punto di vista sanitario, è di due persone (un uomo e una donna) al pronto soccorso, lei in codice giallo e lui in codice rosso. Una terza persona (una donna) non è stata portata in ospedale ma medicata sul posto dai sanitari del 118. La polizia ha già fermato uno dei due autori delle rapine, visibilmente ubriaco.

I due rapinatori hanno agito con particolare spregiudicatezza, non esitando a utilizzare anche un taglierino. La prima segnalazione risale alle 5 e 40 del pomeriggio e porta in via Sammartini all'altezza del civico 45, con due donne vittime: una spagnola di 34 anni, che presentava un trauma da colluttazione al volto, è stata trasportata al pronto soccorso del San Paolo in codice giallo, mentre una salvadoregna di 58 anni, medicata sul posto, aveva una lieve ferita a una mano.

Pochi minuti più tardi un'altra segnalazione ha portato i sanitari in viale Brianza all'altezza del civico 27, dove un uomo di 68 anni è stato trovato con una ferita da taglio a una spalla. Il personale del 118 lo ha trasportato in codice rosso al Niguarda. Un altro uomo, di 57 anni, aveva una ferita da taglio a un braccio ed è stato portato al San Carlo, sempre in codice rosso. Al Policlinico, in codice giallo, sono stati invece portati un uomo e una donna, di cui non è possibile al momento riferire l'età, con ferite rispettivamente al torace e al collo, sempre con arma da taglio.

Un aggressore bloccato

Diversi testimoni hanno assistito alla scorribanda dei due aggressori, in pieno pomeriggio in una zona molto frequentata. La polizia, intervenuta nell'area, si è messa alla ricerca degli aggressori. Per ora, per quanto si sa, ne ha individuato e catturato uno, sembra nordafricano, visibilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Sarebbe stato portato in codice verde al Fatebenefratelli per accertamenti. Sono in corso le ricerche del complice. Il bilancio è di cinque persone in ospedale, di cui due in codice rosso, e una sesta vittima medicata senza trasporto al pronto soccorso. Secondo alcune testimonianze, il ferito più grave, il 68enne colpito alla spalla, sarebbe intervenuto per difendere un'altra vittima dell'aggressione.