L'uomo con dieci chili di eroina in auto (accanto al seggiolino per il bimbo)

Tradito dalle telefonate. Un uomo di 39 anni, cittadino albanese, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di oltre dieci chili di eroina. A incastrarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, che durante un controllo a Corsico hanno notato il 39enne in via dei Gigli mentre continuava a ricevere brevi chiamate sul cellulare.

Appena si è avvicinato a un suv che era parcheggiato in strada, gli agenti lo hanno bloccato e nella macchina, accanto a un seggiolino per bimbi, hanno scoperto un sacchetto con all'interno 10 panetti di eroina per un peso di 7 chili e 700 grammi.

Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi che ha portato gli investigatori a una cantina di un palazzo di via delle Rose. Lì i poliziotti hanno messo le mani su altri 2 chili e 900 grammi di eroina oltre a una pressa idraulica, un frullatore, una macchina sottovuoto e quattro bilancini di precisione. Per il 39enne sono così scattate le manette.