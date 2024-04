Borseggiatrice seriale arrestata a Milano, in carcere fino al 2043

Aveva un cumulo pene da scontare di 20 anni e 1 mese la donna che è stata arrestata nella giornata di giovedì 11 aprile dagli agenti di polizia a Milano. La cittadina bosniaca di 29 anni, quest'anno 30, di professione borseggiatrice seriale era ricercata da tempo. La donna, al momento dell'arresto, ha raccontato di essere incinta di due mesi.

Erano le 10 quando i poliziotti hanno notato una ragazza, in via Voltri, zona Barona, nascondersi alla vista della volante. Gli agenti, insospettiti, sono riusciti a fermarla per un controllo scoprendo il suo passato. Dagli accertamenti sono emersi gli innumerevoli precedenti per reati contro il patrimonio con condanne ormai passate in giudicato. Furti, rapine, borseggi all'ordine del giorno commessi dalla 29enne in giro per Milano.

Gli agenti hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale il 7 giugno dello scorso anno. La donna è stata trasferita al carcere di San Vittore. Il fine pena è previsto per il 2043.