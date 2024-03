Arrestato "nonno" pusher: in casa cocaina e dosi per i Navigli

Quando ha visto i poliziotti, ha richiuso la porta del condominio. Ma ormai era troppo tardi. Un uomo di 64 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì a Rozzano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa sua sono stati scoperto un pezzo di cocaina da 91 grammi, 11 grammi di hashish e altri 6 grammi di "coca" divisi in 16 dosi.

A incastrare il 64enne sono stati gli agenti del commissariato Porta Genova, che indagando sul "piccolo" spaccio in zona Navigli sono arrivati all'appartamento del sospettato, un'abitazione in via dei Mandorli a Rozzano. Nel pomeriggio i poliziotti si sono appostati fuori dall'edificio per tenere d'occhio l'uomo, che appena è uscito si è accorto di essere osservato e ha cercato un'inutile fuga all'indietro.

Gli investigatori lo hanno infatti subito raggiunto e bloccato. Dopo la perquisizione in casa - dove sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento -, per lui sono scattate le manette.