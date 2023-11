Elicottero e decine di agenti: 5 arresti dopo il blitz da film a Rogoredo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bilancio dello spettacolare blitz della polizia di Stato nel noto bosco della droga di Rogoredo a Milano ha permesso il sequestro di un chilo e mezzo di sostanza e l'arresto di cinque spacciatori. A comunicarlo è la questura di Milano con una nota: sono state complessivamente 365 sono le persone controllate tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese e tra via Orwell e via San Dionigi.

Il servizio predisposto dal questore Giuseppe Petronzi si è svolto giovedì: con la partecipazione anche di personale di Fs Security, dagli agenti della Squadra Mobile, dei commissariati Mecenate, Ticinese e Cinisello Balsamo, dell'Ufficio prevenzione generale e della Divisione Anticrimine, della polizia ferroviaria, della Divisione amministrativa sociale e del Reparto prevenzione crimine, della polizia scientifica, del Reparto mobile e del Reparto volo.

Nel dettaglio sono stati sequestrati 4 etti di eroina, 40 grammi di cocaina, 1 chilo di hashish, bilancini di precisione e oltre 3mila euro in contanti in banconote piccolo taglio. In manette è finito un senegalese di 48 anni e 4 marocchini di età compresa tra i 21 e i 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; altre 14 persone sono state indagate a vario titolo.

Delle 365 persone controllate, 18 sono state accompagnate in questura per accertamenti sulla loro identità e per la valutazione della loro posizione sul territorio. Sono stati controllati anche 103 veicoli e due bar a San Donato Milanese che sono stati sanzionati per un totale di 2.308 euro rispettivamente per mancata attestazione Haccp e per omessa esposizione dei prezzi dei prodotti somministrati. Il questore Petronzi ha emesso, infine, 53 ordini di allontanamento nei confronti di persone gravitanti presso l’area oggetto del servizio svolto.