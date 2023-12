Caterina Caselli cade in centro a Milano e avvisa: "Fate attenzione, lì è pericoloso"

Brutto incidente, per fortuna niente di troppo grave, per Caterina Caselli a Milano. A raccontare l’accaduto la stessa cantante e produttrice sul suo profilo Instagram attraverso un video denuncia in cui si vede la Caselli con il tutore al braccio.

“Ieri sono passata in Galleria del Corso e sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero coperti da una montagnetta scura con una striscia gialla quasi invisibile. Sono inciampata guardando l’albero, sono caduta e mi sono rotta l’omero”, spiega Caterina Caselli ai suoi follower. La cantante modenese ha spiegato che dovrà tenere il tutore per circa un mese. “Fate attenzione perché mentre aspettavo l’ambulanza un sacco di altre persone sono inciampate”.

In effetti, in questi giorni sono molti i video che girano su TikTok di persone che inciampano e cadono a causa della canalina creata per nascondere i cavi elettrici degli addobbi di Natale. Alcuni hanno anche commentato che si tratta di “una zona di forte passaggio, il giallo non è sufficiente. Occorre illuminare a intermittenza”.