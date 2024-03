Un daino è finito nel fiume ed è stato salvato

Un daino è finito nel fiume. È accaduto oggi, 28 marzo, nell'alveo della Lura a Rho. L'animale è finito nel corso d'acqua vicino ai campi da calcetto lungo via Terrazzano. Il fatto è stato segnalato alla polizia locale di Rho che è giunta sul posto con alcuni agenti.

Dopo aver compreso la portata della situazione, i ghisa hanno contattato i vigili del fuoco di Rho e il servizio veterinario dell'Ats di Milano. Il daino si è, infatti, nascosto e poi mosso in diverse direzioni per cui è stato complesso cercare di portarlo in salvo.

L'animale, spaventato, è stato addormentato con un narcotizzante. Una volta sedato è stato possibile trasportarlo fuori dal fiume per poi lasciarlo in libertà nel suo habitat: il parco delle Groane.