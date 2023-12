Donna accoltellata su un autobus a Milano

Violenta aggressione all'interno di un bus a Milano. Una donna è stata accoltellata brutalmente su un mezzo pubblico gestito da Atm, un autobus della linea 98, in via San Vigilio, angolo via San Paolino. L'assalto sarebbe arrivato al culmine di una lite tra la donna e un uomo.

Dopo l'episodio, avvenuto intorno alle 23.30 di venerdì, sul posto sono intervenute le volanti della polizia, il personale sanitario e quello Atm. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la paziente, una 45enne originaria di El Salvador, è stata accoltellata al torace, alla spalla e alla gamba. Non sarebbe in pericolo di vita ma è stata trasportata in codice rosso e in condizioni delicate all'ospedale Niguarda dal personale intervenuto con ambulanza e automedica.

La 45enne, irregolare sul territorio italiano, dovrebbe essere stata aggredita da un uomo di origine sudamericana. Il sospettato, che graviterebbe in zona parco Sempione, è stato fermato dalla polizia che sta ricostruendo l'accaduto. Avrebbe colpito la donna con almeno due fendenti.