Tentato rapimento di un bambino: donna indagata

È ora iscritta nel registro degli indagati la 21enne accusata di aver tentato di rapire un bambino di due anni. L'episodio era avvenuto lo scorso 21 maggio in piazza Gae Aulenti. La ragazza aveva preso in braccio il piccolo e percorso qualche metro a piedi per allontanarsi, prima di essere fermata dal padre del bimbo, che aveva chiamato i carabinieri.

La giovane, un'italiana di origine marocchina che soffrirebbe di problemi psichici e avrebbe avuto un figlio affidato ai servizi sociali, adesso è formalmente accusata di sottrazione di minore dalla Procura di Milano, dopo l'iniziale denuncia per sequestro di persona.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazza, una volta fermata grazie all'intervento del padre, avrebbe proprio fatto riferimento a figlio che non vive più con lei, che le sarebbe stato tolto a causa dei suoi problemi psichici. L'inchiesta servirà anche a valutare le condizioni psichiche della 21enne e, qualora fosse accertata la sua pericolosità sociale, a richiedere l'applicazione di una misura di sicurezza.