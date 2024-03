Apre la porta e trova i carabinieri sul pianerottolo: per lui finisce male

Tempismo sbagliatissimo. Un uomo di 31 anni, cittadino nigeriano, regolare e senza precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Legnano dopo che lui stesso si è involontariamente "consegnato" ai carabinieri che erano in realtà intervenuti per una lite in famiglia segnalata nel suo palazzo.

Sentendo rumori sul pianerottolo del condominio in cui vive - un edificio in via Giusti -, il 31enne ha infatti aperto la porta per vedere cosa stesse succedendo ma davanti a sé ha trovato i militari, che intanto avevano appurato che la lite era terminata.

Alla vista degli uomini in divisa, già insospettiti dal forte odore di droga che arrivava dall'abitazione, l'uomo ha cercato di richiudere la porta e scappare, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato. Nell'appartamento i carabinieri hanno poi trovato e sequestrato 1 chilo e 900 grammi di hashish oltre che una busta con all'interno 900 grammi di marijuana. Per lui sono così scattate le manette.