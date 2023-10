Chi è Franco Gabrielli, il nuovo delegato alla sicurezza del comune di Milano

Prefetto, funzionario e numero uno della polizia. In poche parole: un uomo della sicurezza. Questo l'identikit di Franco Gabrielli, 63 anni, originario di Viareggio, da lunedì delegato del sindaco di Milano per la sicurezza e la coesione sociale. Il primo cittadino Beppe Sala ha scelto l'ex capo della polizia per un comitato strategico che sarà composto proprio dal sindaco, dallo stesso Gabrielli, dall'assessore al Welfare Lamberto Bertolè e dall'assessore alla Sicurezza Marco Granelli.

Laureato in giurisprudenza all'università degli Studi di Pisa, Gabrielli è entrato in polizia nel maggio 1985 diventando nell’ottobre 2003 dirigente superiore per meriti straordinari, collegati soprattutto al ruolo svolto nelle indagini per la cattura dei brigatisti responsabili degli omicidi D’Antona, Biagi e Petri. Nominato prefetto il 16 dicembre 2006, è stato chiamato a dirigere il Sisde e successivamente, a seguito della riforma dei Servizi di Informazione, l’Aisi, i servizi segreti interni.

Tra le sue esperienze anche quella come prefetto dell'Aquila e vice commissario vicario per l'emergenza terremoto, nel 2019. Proprio con quel ruolo ha gestito anche la sicurezza del vertice G8 che si era tenuto nella città abruzzese nell'estate del 2009. L'anno dopo, nel maggio 2010, la nomina a vice capo Dipartimento della protezione civile di cui, nel novembre dello stesso anno, è poi diventato capo dipartimento.

Il 3 aprile 2015 è stato nominato prefetto di Roma, mentre nel consiglio dei Ministri del 29 aprile 2016 è stato scelto come Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza. Proprio la sua nomina aveva fatto rischiare uno strappo tra centrosinistra e centrodestra, che rinfacciava a Granelli l'essere amico di vecchia data di Enrico Letta, con cui aveva condiviso l'esperienza fra i giovani democristiani, e di Romano Prodi, che lo aveva scelto al vertice del servizio segreto civile. "È un amico di Enrico Letta: noi non ci stiamo", avevano fatto sapere da via dell'Umiltà, sede nazionale del Pdl. Dal 25 febbraio 2021 è stato sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei Ministri con il governo Draghi. Ora l'esperienza sotto la Madonnina.