Cantine invase dal gas: evacuato un palazzo a Milano

Fuga si gas lunedì sera in via Farini a Milano. Per cause ancora in corso di accertamento, all'angolo con via Luigi Porro Lambertenghii si è registrata una fuoriuscita dalla strada, con il gas che ha però invaso le cantine del palazzo vicino.

A quel punto i pompieri, intervenuti sul posto con due mezzi, non hanno potuto far altro che evacuare tutto lo stabile, con circa 16 persone fatte uscire dai loro appartamenti. Ad emergenza terminata, i residenti sono comunque tornati in casa.

Poco prima gli stessi pompieri erano intervenuti in via Salieri, in zona Città Studi, per rimuovere un cornicione pericolante che si stava staccando da un palazzo.