Si fa seguire per 60 km dalla polizia: nascondeva 29kg di fumo in auto

Aveva 29,5 kg di hashish in macchina, altri 29 a casa e inconsapevolmente ha guidato i poliziotti verso lo stupefacente. Risultato? Per lui sono scattate le manette mentre la sostanza è stata sequestrata. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato martedì pomeriggio quando i detective della squadra investigativa hanno notato il 50enne a bordo di una macchina risultata intestata a una società di noleggio, e lo hanno seguito. Da via Alessandrina sono arrivati fino al viadotto di Crema sul fiume Serio. E lì è scattato il blitz.

All’interno dell’auto sono stati trovati 29,5 kg di hashish e una chiave di una struttura ricettiva situata a Monza “utilizzata dall’uomo come domicilio”, si legge in una nota diramata dalla questura. È quindi stata passata al setaccio l’abitazione dove sono stati trovati altri 29 k di hashish, 2,5kg di marijuana e un bilancino di precisione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato nella casa circondariale di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.