Spacca il finestrino e cerca di rubare all'interno di un'auto: arrestato

Un uomo di 27 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare a bordo di un'auto parcheggiata in via Valtellina a Milano (zona Farini) nella serata di giovedì 7 dicembre.

Tutto è successo intorno alle 20.15, come riferito dalla questura. L'uomo è stato notato durante un normale servizio di perlustrazione da parte di una volante di passaggio. Il 27enne, più nel dettaglio, ha rotto il finestrino di un'automobile ed è stato visto mentre frugava all'interno del mezzo. Ogni tentativo di fuga è stato inutile: è stato fermato e arrestato dai poliziotti.