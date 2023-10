Ruba due confezioni di frutta secca, poi manda due poliziotti in ospedale

Minacce, calci e pugni. Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dopo aver mandato in ospedale due poliziotti che erano intervenuti per identificarlo dopo un furto nel Carrefour di piazzala Baiamonti.

Ad allertare gli agenti, poco prima delle 16, è stato proprio il responsabile del supermercato che aveva sorpreso il 25enne mentre cercava di rubare due confezioni di frutta secca. All'arrivo della volante, il gestore del locale ha spiegato di non voler denunciare il ladro, ma i poliziotti hanno comunque cercato di accompagnare il ragazzo in questura per identificarlo perché era senza documenti.

In quel momento, però, il giovane ha iniziato a minacciare gli uomini in divisa per poi colpirli con calci e pugni, tanto che due agenti sono finiti in ospedale con prognosi di sette giorni. Il 25enne è invece finito in manette.