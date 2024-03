La banda dei furti nei centri commerciali (con l'uomo senza patente alla guida)

Uno alla guida, senza patente. Gli altri due sulle tracce delle vittime. Due uomini e una donna - un cubano 43enne, un peruviano 24enne e una sua connazionale 29enne - sono stati arrestati venerdì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver derubato un'anziana fuori dal centro commerciale Portello.

A bloccare i tre sono stati gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, che hanno iniziato a seguirli dopo averli notati mentre si dirigevano in auto verso il mall. Dopo un primo sopralluogo effettuato dal lato di via Grosotto, il gruppo si è spostato in via Traiano, dove il 24enne è rimasto a bordo della macchina e gli altri due complici sono scesi.

Fallito il primo tentativo - perché la vittima si è accorta di quanto stava succedendo - il 43enne e la 29enne si sono avvicinati a un'anziana che era seduta al tavolo di un locale con un'amica e le hanno preso la borsa per poi scappare. La loro fuga è però subito fallita perché gli agenti li hanno raggiunti e bloccati tutti. Il cubano è risultato pluripregiudicato e già colpito da un ordine di espulsione - motivo per cui è stato denunciato - mentre il 24enne era già colpito da un divieto di dimora nel capoluogo meneghino.