Allarme incendio al McDonald's di piazza Duomo

Allarme incendio in piazza del Duomo poco dopo l’orario di pranzo. Una nube di fumo è uscita dal centralissimo McDonald’s. Sos scattato intorno alle 14,30, con il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Sarebbe stata colpa di un lampadario all’interno del rinomato fast food che avrebbe fatto scattare l’allarme antincendio. Per precauzione, personale e clienti sono stati fatti evacuare, ma non ci sarebbero feriti né danni importanti all’interno del ristorante.

Niente di preoccupante, solo spavento e l’evacuazione come accaduto nella mattinata di giovedì nella scuola primaria di via Anemoni. L’intervento, anche in quel caso, si era concluso con la sola evacuazione del corpo docenti e di 240 bambini.