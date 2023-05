Via Pier Lombardo, partono i lavori dopo l'esplosione e l'incendio

Un primo passo verso la normalità. Partiranno lunedì 29 maggio i lavori di ripristino del manto stradale in via Pier Lombardo, dopo l’incendio avvenuto l’11 maggio scorso, quando il rogo di un furgone con alcune bombole di ossigeno a bordo aveva causato esplosioni e fiamme che avevano distrutto macchine, motorini e alcune case del condominio all'angolo con via Vasari.

"Prima di programmare l’intervento è stato necessario effettuare specifici carotaggi per analizzare eventuali residui lasciati dall’incendio", hanno spiegato dal comune. "I risultati delle indagini per verificare la presenza di materiali inquinanti - che avrebbero richiesto particolari procedure di smaltimento - hanno dato esito negativo. Pertanto il reparto strade del comune di Milano potrà procedere con le consuete modalità di gestione dell'asfalto che sarà rimosso già da lunedì prossimo", hanno annunciato da palazzo Marino. "Si interverrà prima sui marciapiedi, successivamente ci sarà la riasfaltatura della carreggiata. Si stima che i lavori potranno durare, in caso di bel tempo, circa 15 giorni", le previsioni dell'amministrazione.

La stessa amministrazione, poco dopo l'emergenza, aveva destinato 350mila euro per gli sfollati di via Vasari e di via Luxemburg, dove - il 9 aprile - un altro palazzo era andato a fuoco. “Sin dai primi giorni dopo gli incendi - avevano dichiarato gli assessori Lamberto Bertolé, Welfare e Salute, Pierfrancesco Maran, Casa, e Giancarlo Tancredi, rigenerazione urbana - sono stati presi contatti con gli amministratori dei condomini di via Vasari e via Luxemburg per raccogliere le necessità dei residenti e, nelle settimane successive, si è lavorato per replicare il modello di intervento sperimentato in occasione del rogo alla Torre dei Moro, con l’obiettivo di supportare le famiglie danneggiate con aiuti concreti nel periodo immediatamente successivo ai fatti. Con questo provvedimento andiamo proprio in questa direzione, perché i residenti che hanno perso le loro case sentano la vicinanza e il supporto del Comune”.

L'amministrazione aveva deliberato di riconoscere un contributo per l’acquisto di effetti personali o beni per esigenze di tipo sanitario, scolastico, abitativo o professionale andati persi nell’incendio. Il rimborso, fino a 2mila euro per gli abitanti degli appartamenti maggiormente colpiti e fino a 500 euro per quelli che hanno subito danni correlati, riguarda "le spese documentate fatte entro 90 giorni dall’evento e sarà a disposizione dei 28 nuclei di via Luxemburg e dei 14 nuclei colpiti dallo scoppio in via Vasari". Inoltre, il comune si è impegnato a sostenere "con un aiuto fino a 1.500 euro, le spese di alloggio in albergo o altre strutture temporanee relative ai primi 30 giorni dopo l'incendio".