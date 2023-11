L'accusa di omicidio stradale per l'incidente di viale Forlanini

Omicidio stradale. È questo il reato per cui sarà indagato il 25enne alla guida della Golf che ieri ha causato il primo tamponamento in viale Forlanini, nell’incidente che è costato la vita a Luigi Giallonardi e Bennardo Pagano. La procura di Milano, infatti, iscriverà l’uomo nel registro degli indagati. Dagli accertamenti era risultato che viaggiasse senza aver mai conseguito la patente e in stato di ebbrezza.

Il pm ha provveduto al sequestro delle telecamere lungo tutto viale Forlanini, in particolare quelle della caserma dell’aeronautica di fronte alla quale è avvenuto il fatto. Attesa la perizia sulle auto coinvolte e le autopsie sui corpi delle vittime. Intanto, gli investigatori stanno sentendo le versioni dei fatti dei testimoni dell’incidente, comprese le persone coinvolte.

La ricostruzione dei fatti

L’incidente è avvenuto all’alba del primo novembre. La Golf, arrivando a velocità elevata, ha tamponato una Opel con a bordo una famiglia, tra cui una bambina di 8 anni rimasta illesa. Le persone a bordo della Opel sono scese per controllare il danno, e per capire come mai dal cofano dell’auto uscisse del fumo. Pochi minuti, secondi, nei quali fortunatamente la famiglia aveva pensato di spostarsi dalla carreggiata, salvandosi, ed è arrivata la terza auto. Una Peugeot a tutta velocità ha preso in pieno i veicoli fermi sbalzandoli di una settantina di metri.

A bordo sei ragazzi, tutti di ritorno dalla discoteca The Beach di via Corelli dopo la serata di Halloween. Al volante Luigi muore sul colpo. Bennardo viene trasportato in condizioni drammatiche al San Raffaele dove, però, non ce la fa.