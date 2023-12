Incidente sulla Tangenziale Ovest: schianto fra tre auto, traffico in tilt

Un incidente fra tre auto ha paralizzato il traffico sulla tangenziale Ovest di Milano nella mattinata di giovedì 7 dicembre. Sono in corso le operazioni di soccorso. Un uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto intrappolato tra le lamiere di un'auto.

Tutto è accaduto poco prima delle 10.30 tra le uscite di Corsico-Gaggiano e quella di Vigevano-Lorenteggio, in direzione Torino, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). La centrale operativa del 118 sta gestendo le operazioni di soccorso, sul posto sono state inviate due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada. Sull'arteria stradale (in direzione Torino) ci sono poco più di 5 chilometri di coda, traffico rallentato anche in direzione Sud a causa di curiosi.